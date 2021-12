Piden a la Federación ‘meter mano’ no sólo con rectificación, sino legislativo en la carretera 57, tras tragedia en Los Chorros

Luego del último accidente que se presentó en la carretera 57, tramo Los Chorros, el delegado en la Región Sureste de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), Adolfo Galán García, demandó a la Federación meter mano no solo con la rectificación del tramo, sino a nivel legislativo en la reglamentación de las capacidades mecánicas de las unidades.

Luego de lamentar el último accidente donde perdieron al menos 4 personas y 15 más resultaron heridas, notó que los factores que se combinaron en este tragedia fueron que el tramo carretero no presenta las condiciones de seguridad y, según el peritaje inicial de la Guardia Nacional, hubo imprudencia del operador, además de que se argumenta falla mecánica de la unidad, aunque esto último todavía no está comprobado.

Sin embargo, agregó que hasta que suceden este tipo de tragedias, las autoridades en apariencia comienzan a tomar cartas en el asunto, pero se enfría la noticia y luego no hacen nada; no obstante, dijo que las circunstancias son apremiantes y la Federación debe meter mano y aplicar un programa integral que no sea solo de la rectificación del tramo.

“La demanda por parte de nosotros es que realmente se profundice y no solo en lo referente a ese tramo, sino que a nivel legislativo se profundice en la parte reglamentaria respecto a las capacidades mecánicas de las unidades” indicó.

Como ejemplo de ello comentó que están los “fulles”, un full es una unidad articulada para el cual no está preparado el tractocamión de fábrica, ni siquiera para el peso que la ley permite arrastrar.

“La voluntad por parte de quien tenga que intervenir es que ya lo hagan, hay demasiadas manos que se meten en este proceso, el problema es que no hay voluntad, que pongan el concreto que quieran, pero que se inicie ya con algo porque ese es el gran problema, siempre nos quedamos en la etapa de estudio y ya de ahí no pasa nada ”, indica.

Galán García dijo que es un tramo carretero malo, donde al tener un operador fatigado con estos elementos de peligrosidad, derivan en tragedias como la que se acaba de presentar.