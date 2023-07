¿Qué pasa si no pago mi tarjeta de crédito?... estas son las terribles consecuencias

Las tarjetas de crédito son herramientas financieras muy útiles para comprar y pagar productos o servicios, siempre y cuando se usen de manera adecuada, pagando en tiempo y forma para evitar un incremento en la deuda.

Aunque pagar en las fechas indicadas es un escenario ideal, a veces hay eventos que impiden hacer los pagos correspondientes. Situaciones como desempleo, alguna emergencia médica o gastos inesperados pueden interferir en los planes y provocar un atraso, cuando algo así sucede, ¿qué se puede hacer?, ¿cuáles son las consecuencias de no pagar a tiempo?

¿QUÉ PASA SI NO PAGO LA TARJETA DE CRÉDITO?

En caso de no cubrir el monto total al final de la fecha de pago, se incrementa el siguiente mes a tu deuda un porcentaje de interés. Esto es en el caso de pagar la cantidad mínima, que es lo que se recomienda si algún mes no cuentas con todo el dinero.

Si no puedes pagar la cantidad mínima, el banco con el que tengas la tarjeta se comunicará contigo para recordarte hacer el pago; después de 72 horas que no se realice el pago, el uso de la tarjeta quedará suspendido hasta que no se haga al menos el pago mínimo.

Si después de un mes no se ha realizado ningún pago, el banco hará llamadas de cobro a ti y a tus referencias, y posteriormente se pasarán tus datos a despachos de cobranza.

No pagar tu tarjeta implicará que haya un reporte negativo en Buró de Crédito, el cual afectará tu reputación financiera no solo frente al banco con el que tienes la deuda, sino ante cualquier banco o institución que consulte tu historial crediticio en caso de que en algún momento en el futuro solicites un crédito de cualquier tipo.

LAS TERRIBLES CONSECUENCIAS

No pagar tus tarjetas de crédito a tiempo, puede traer las consecuencias graves:

1. Afecta tu historial crediticio

Es el principal motivo por el que la gente busca pagar en cuanto antes una deuda, pues este registro podría durar alrededor de 6 años, todo depende de cuánto dinero debes. Debemos estar conscientes de que este documento se está ocupando como carta de presentación en algunos empleos en México, más vale cuidarlo.

2. Deberás enfrentar tu deuda con el banco

No importa cuánto hayas gastado. En el momento en el que decides dejar de pagar la tarjeta, la deuda incrementará debido a que se generan intereses y cargos moratorios. Con el paso del tiempo, esto dificultará que puedas liquidar tu adeudo y lo único cierto es que tarde o temprano tendrás que pagar.

3. Adiós al crédito...

La falta de pago te cerrará las puertas para obtener créditos. Comprar un auto, una casa o emprender un negocio se complicaría si no se cuenta con la solvencia económica o en caso de acceder a un préstamo la tasa de interés sería muy alta.

4. Eres susceptible al cobro vía nómina o cualquier cuenta de débito

Cuando adquieres una tarjeta de crédito conscientes el hecho de que realicen el cobro de la mensualidad correspondiente desde alguna de las cuentas de débito que tengas con él. Esto es totalmente legal ya que tu lo autorizaste cuando firmaste el contrato.

5. Afecta tu capacidad de respuesta ante una emergencias

Recuerda: no estamos excentos de alguna emergencia que implique un gasto fuerte que nos resulte difícil de cubrir con nuestros propios ingresos. Lo ideal para estos casos es contar con un fondo de ahorro, pero la tarjeta de crédito suele ser la opción.

Los despachos de cobranza harán su tarea: Si eres de los que piensan que la cobranza es un problema minúsculo estás equivocado, su papel es muy importante pues tratan de recuperar el dinero que el banco prestó y por eso se lo toman muy en serio:

Pasando los primeros 30 días de atraso algún ejecutivo del banco te realizará una cordial llamada para saber cual fue el motivo por el cual no pagaste y de la misma manera te invita a pagar.

Cuando llegamos a los 60 días los ejecutivos de cobranza se pondrán en contacto con todas tus referencias, con la finalidad de generar presión y realices el pago. Aunque hay cosas que no deben hacer los despachos de cobranza como molestar a tus conocidos o familiares que no están involucrados, muchos lo siguen haciendo.

Si algún despacho de cobranza, te amenaza o te ofende de alguna o otra manera, recuerda que tienes derechos como deudor. Se creó un Código de Ética al cual la Asociación de Bancos de México (ABM) debe de apegarse, esto con el fin de tener mejores prácticas al momento de reclamar el pago. Si no se hace la institución puede ser sancionada. La cultura del buen pagador, es lo que fomenta esta regla. Que no te asusten, tus deudas las puedes pagar sin amenazas.

Al cumplirse los 90 días entran al juego las agencias de cobranza quienes intensifican las llamadas todos los días de la semana, en todos los horarios. Tal vez tendrás que olvidar levantarte tarde los fines de semana ya que ellos se encargaran de que despiertes muy temprano.

Y finalmente, cuando hayan pasado 120 días tu deuda será vendida a un despacho de cobranza quienes ahora serán tus acreedores, su forma de cobro no será muy amable ya que en algunas ocasiones usan vocabulario ofensivo y realizan amenazas con la finalidad de que les pagues. Evita llegar a estas instancias ya que ellos podrían acabar con tu paciencia y tu tranquilidad.

¿QUÉ HACER EN CASO DE NO PODER PAGAR TU TARJETA DE CRÉDITO?

Si en algún momento te sientes una lápida encima por no poder pagar al banco, recuerda que siempre hay solución para los problemas, por ejemplo:

Si todavía te encuentras al corriente, pero sientes que no la libras para el pago siguiente, estás a tiempo para consolidar tu deuda.

¿ME PUEDEN EMBARGAR SI NO PAGO MI TARJETA DE CRÉDITO?

Los despachos de cobranza en su mayoría, tienen tácticas que intimidan al deudor por temor a perder su patrimonio por culpa de una deuda. El embargo, no en todos los casos es posible, debido a que la ley respalda al mal pagador. No por tener deudas, van a tener derecho a pisotear tus beneficios como ciudadano.

Existen dos tipos de cobranza, la primera la cobranza extrajudicial y la segunda es la cobranza judicial, se explica de la siguiente manera:

COBRANZA EXTRAJUDICIAL

Este tipo de cobranza no puede embargar si no pagas tu tarjeta de crédito, debido a que como la definición de la rae.es lo describe es “que se hace o trata fuera de la vía judicial”. Es decir los despachos de cobranza hacen amenazas de embargo falsas.

Si algún cobrador te hace una afirmación falsa de embargo, la /www.gob.mx/condusef puede sancionar tanto al asesor de cobranza y a la institución que permitió que el empleado amenazara de esta forma. Este delito se conoce como cobranza con amenazas.

COBRANZA JUDICIAL

Por otro lado, existe la cobranza judicial, que como su nombre lo define se le llama así porque pertenece al juicio, aquí entran los embargos. Por lo cual, si tienes deudas hipotecarias, puede que tu deuda la tenga un juez mercantil. Al deudor, le harán llegar una notificación de embargo que debe atender en el momento, en caso de no hacerlo se procederá según la ley.

Así que si decides pagar tu tarjeta de crédito a tiempo, tendrás mayores oportunidades de obtener créditos mucho mayores, incluso tu vida financiera será más estable. Si estas dudando en pagar tu tarjeta de crédito este mes, piensa en las consecuencias que esta trae.