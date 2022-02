¿Qué son los NFT y por qué están de moda?... hasta South Park arremetió contra ellos

Recientemente, South Park presentó sus episodios especiales llamados “Post COVID: The Return of Covid” donde abordó el tema y ridiculizo los tokens no fungibles (NFT).

Los bienes fungibles son los que pueden intercambiarse, teniendo un valor en función de su número, medida o peso. Y los bienes no fungibles son los que no son sustituibles.

Un ejemplo de bienes fungibles es el dinero. Si tienes un billete de 20 pesos, este es un bien fungible, ya que lo puedes intercambiar sin problemas por otro billete de 20 pesos, no pierde valor y es exactamente igual. Además, este billete se consume cuando lo utilizas.

Y por otra parte, un ejemplo de bien no fungible sería una obra de arte. Si tienes un cuadro en casa, este no se consume al utilizarse y tampoco puede ser sustituido por otro cuadro. Una obra de arte no es equivalente a otra, y por lo tanto, no se pueden simplemente intercambiar como pasa con un billete de 20 pesos.

Las siglas de NFT significan Non -Fungible Token, un token no fungible. Los tokens son unidades de valor que se le asignan a un modelo de negocio.

Durante este año, en el mercado cripto crecieron fuertemente los tokens no fungibles (NTF), que nacieron para explorar la “escasez digital” pero que rápidamente crecieron en forma de juegos y de coleccionables. Se diferencian de las criptomonedas porque:

• Cada NFT vale lo que el mercado está dispuesto a pagar (a diferencia, por ejemplo, de cada DAI, que siempre cotizará a un dólar)

• Representan un bien único e irrepetible (por ejemplo, el primer tuit de Jack Dorsey o una jugada icónica de un deportista)

• Son “no fungibles”: no es posible gastarlos en un bien de otra índole y de valor económico equiparable

• Puede ser, por ejemplo, un archivo digital que contiene un texto original, audio, imágenes o un video

En lo que va del año, las ventas de NFT sumaron más de 13 mil millones de dólares a nivel mundial y gran parte de esa suma se produjo en los dos últimos meses. Y este es solo el comienzo.

Los NFT existen desde hace varios años. En 2017, la red de Ethereum se congestionó por la enorme demanda de CryptoKitties, uno de los juegos pioneros que ofrece gatitos digitales coleccionables.

Con el correr del tiempo, se volvieron cada vez más populares entre ahorristas, artistas digitales, gamers, músicos y coleccionistas.

Así, permiten ganar dinero tanto a quienes los creen como a quienes los compren y revendan cuando se revalorizan.