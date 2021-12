¿Cuáles son los NFTs mejor valorados en el mercado digital?

Whitney Houston murió en 2012, sin embargo, su legado está más vivo que nunca. Esta semana, una canción inédita de la intérprete de “I Will Always Love You” se subastó junto con un video digital creado por la artista Diana Sinclair. Se trata de una muy temprana muestra ‘nunca antes escuchada’ de una grabación que realizó la cantante a los 17 años antes de su lanzamiento a la fama. Pero, ¿cómo se posee algo intangible como una canción?

Los NFTs se han vuelto muy populares en el último año, todo inició en marzo pasado, cuando una pieza de arte que no existe en el mundo físico fue subastada por la casa Christie’s y cerró con un récord de 69 millones dólares. La pieza era del artista Mike Winkelmann, conocido como Beeple, y estableció un nuevo récord en el arte digital. Esta nueva tecnología tiene múltiples beneficios para los artistas, ya que cada vez que cambian de manos, una parte del dinero de la transacción va a parar al artista, al contrario que en el mercado del arte tradicional.

Para eso están los Non Fungible Tokens, también conocidos como NFTs, activos o bienes digitales únicos e irrepetibles. Si bien antes le dábamos valor a bienes tangibles que podíamos tocar y ver, como obras de arte, oro, propiedades y demás, ahora lo hacemos a bienes intangibles que vemos, pero que no tocaremos nunca. Los NFTs son una forma de convertir un bien tangible o intangible en algo digital y único que se puede comercializar de manera online, un mercado que parece estar en expansión.

La mayoría de las piezas de arte digital se pueden reproducir sin fin, pero cada NFT está codificado para tener una firma y característica digital únicas. Por ello, los NFTs evolucionaron y llegaron a otras áreas, como a la subasta del primer tuit de la historia ganando más de 2.9 millones de dólares o los más de 10 mil NFT de gatitos se vendieron rápidamente y generaron ganancias de más de 8 millones de dólares que financiaron el proyecto de animación de Mila Kunis.

¿Será que nos acercamos a un mundo intangible? De acuerdo con el periodista Pablo Foncillas, hace mucho que compramos y pagamos por cosas que no tenemos, como por ejemplo los derechos de autor, suscripciones a plataformas como Netflix o incluso, el capital humano. Por lo que la llegada y el éxito de los NFTs es solo uno de los avances más rumbo al metaverso, aquel mundo paralelo digital que Mark Zuckerberg nos prometió.

DE RÉCORD A RÉCORD

“Everydays The First 5000 Days”, es una creación puramente digital que se convirtió en la tercera obra de arte más cara subastada en Christie’s de un artista vivo, solo superado por los artistas Jeff Koons y David Hockney. Lo sorprendente es que la pieza de arte que no existe en el mundo físico, y aún así logró romper un récord al ser vendida por 69 millones de dólares. La obra se entregó directamente de la mano del artista al comprador, acompañada de un NFT único y encriptado.