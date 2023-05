Subastan en Estados Unidos al First Republic Bank

PNC Financial Services Group y JPMorgan Chase & Co estaban entre los bancos dispuestos a presentar ofertas finales por el First Republic Bank (FRB) antes del mediodía del domingo, en una subasta dirigida por los reguladores de Estados Unidos, dijeron fuentes cercanas.

Se esperaba que la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés) anunciara un acuerdo el domingo por la noche, antes de que abran los mercados asiáticos, y es probable que diga al mismo tiempo que se ha incautado del prestamista, según dijeron tres fuentes a Reuters.

Los organismos federales de regulación del sistema bancario estadounidenses habrían abierto una puja secreta para la compra del banco First Republic que terminaría a las 16:00 horas de este domingo, según fuentes de la cadena CNN.

La FIDC, la agencia independiente que garantiza los depósitos particulares en los bancos, sería el organismo responsable de la subasta, de acuerdo con la televisora estadounidense.

Las acciones de First Republic pasaron de cotizar a 122.50 dólares el pasado 1 de marzo, a apenas 3 dólares el pasado viernes y se daba ya por segura la intervención de la FIDC.

El diario The Wall Street Journal reportó que JPMorgan Chase y PNC Financial serían algunos de los bancos que estarían pujando por First Republic.

Los reguladores están intentando cerrar la venta del FRB durante el fin de semana, en un proceso en el que participó cerca de media docena de bancos, dijeron fuentes el sábado, en el que es probable que sea el tercer gran banco estadounidense en quebrar en dos meses.

First Republic Bank, con sede en San Francisco, fue una de las entidades señaladas durante la crisis abierta por el colapso de Silicon Valley Bank (SVB) y Signature Bank.

