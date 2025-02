Anna Sofía Blanco, la reina charra de Coahuila que impulsa tradición e igualdad

Ser parte de una tradición que refleja la historia, identidad y cultura de toda una nación, llena de orgullo a quienes han dedicado la mayor parte de su vida a ello. En la Charrería, existe una importante figura que refleja justo eso, promover y defender las costumbres y las tradiciones arraigadas en el deporte nacional por excelencia: la reina charra. Actualmente, en la Unión de Asociaciones de Charros del Estado de Coahuila, es Anna Sofía Valdés Blanco quien ocupa el cargo con orgullo y a manera de honrar su carrera como escaramuza, participando en torneos, reuniones, juntas y representando a la mujer de a caballo a nivel estatal, nacional e internacional. La estudiante de derecho y apasionada de la charrería mantiene el título desde hace dos años y está en búsqueda de extenderlo al menos dos más. La joven de 21 años, defiende la tradición y el arte de la charrería por lo que en sus planes está seguir contribuyendo a él, nutriendo su pasión, haciéndola crecer y compartiéndola con el resto del mundo. En esta ocasión, platicó con nosotros para A LA VANGUARDIA y RODEO CAPITAL, revista que a punto de cumplir un año de vida, te invitamos a leer en su formato digital. Déjanos un comentario si te gustaría consrguir la versión impresa.

¿Cuáles son tus funciones como reina charra?

En sí no hay un rol fijo que tenga que hacer la reina, pero en la actualidad, más que solamente acompañar a los charros en sus eventos, también deberíamos verlo como ser una embajadora de la charrería, buscar que esta se difunda, y hacerla crecer.

¿Qué significa la charrería para ti?

La charrería es mi pasión. Creo que si pudiera ser un trabajo sería mi trabajo. Ahorita más en el rol de reina, me he dado cuenta de que no solamente es un deporte, sino que es nuestra cultura, nuestras tradiciones y es algo que se debería buscar preservar para las siguientes generaciones.

¿Cuál fue tu primer contacto con la charrería?

Mi papá, mi papá es charro, ha sido charro desde los 14 años, entonces, yo creo que todavía ni sabía caminar y ya me traía arriba del caballo.

¿Cuál es tu suerte favorita?

De los charros me encantan las manganas a pie, de hecho es la única suerte que no se hace a caballo, pero se me hace que se necesita muchísima destreza y a la vez es muy elegante.

¿Qué mensaje enviarías a las mujeres que están interesadas en la charrería, pero que por alguna razón tienen miedo a practicarla?

Que nunca es tarde para empezar, conozco personas que tanto empezaron chiquitas, como adultas. Nunca es tarde y además vas a ganar, no solamente un pasatiempo, sino, algo que te enseña la importancia de la constancia, de la dedicación, del trabajo en equipo y al final te termina robando el corazón. Te enamoras.

¿Estás en algún equipo actualmente?

El año pasado estuve en un equipo, pero este año por cuestiones de la escuela, decidí bajarme un ratito ya que es mucho compromiso, tienes que estar al 100 porque no solo eres tú, otras siete personas dependen de que tú lo des todo. Imagen DSC08946

¿En qué equipo participabas?

En Hacienda Los Portales.

¿Lo extrañas?

Sí, claro, todos los días lo extraño. Este es el primer año que me bajo, en sí llevo un mes sin montar, pero de todos modos sigo tratando de estar activa, tengo planes de inscribirme a caladeros y punteaderos, que son como la versión individual de la escaramuza.

¿Alguna vez intentaste alguna suerte que no está definida dentro del rol de las mujeres?

Sí, a manera de juego, incluso en el lienzo he llegado a practicar colas o así, pero en realidad nunca lo he llevado más allá. Sin embargo, en los últimos años se ha hecho muy popular el caladero femenino que en sí no está contemplado dentro del reglamento de las escaramuzas o de las mujeres, solamente se contempla por lo que es la rutina y la punta. Imagen DSC08613

¿Qué piensas de las mujeres que practican otro tipo de suertes que no están oficialmente reglamentadas para ellas? Al verlo por el lado de la tradición, pudiera parecer contradictorio.

Sí se me hace un poco de choque con la tradición, porque es difícil determinar hasta dónde podemos avanzar sin terminar con lo que venimos defendiendo todos estos años, que es que se respete la tradición de los charros.

No tengo nada en contra de aquellas que lo hacen, que padre que incursionen, que padre que lo prueben, se me hace algo muy divertido, sin embargo, también creo que hay otras maneras en las que nosotras como mujeres dentro de la charrería podemos buscar luchar por la igualdad no tengo nada en contra de que lo hagan a través de las suertes, pero siento que es importante luchar por la opción de votar dentro de las elecciones a presidente de federación, de PUAS, de delegadas, etcétera.

¿Algún mensaje que quieras compartir?

Una invitación no solamente a las mujeres, sino hombres, niños, todo aquel que le interese no necesariamente practicarlo, sino conocerlo. Es muy triste, y se ve más en el norte, que mucha gente ni siquiera sabe en qué consiste el deporte nacional.