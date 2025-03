Argentina Valdepeñas: la constancia la llevó a ser una atleta incansable

A sus 43 años, Argentina Valdepeñas Cerna ha demostrado que la pasión y la disciplina pueden superar cualquier obstáculo. Madre de cuatro hijos y referente del atletismo en Torreón, su 2024 estuvo marcado por un calendario exigente de competencias internacionales, desde el Maratón de Berlín hasta pruebas en Puerto Rico y Estambul. Sin embargo, una lesión la obligó a replantear sus objetivos, llevándola a tomar decisiones estratégicas sobre su recuperación y preparación. En esta entrevista con A La Vanguardia, compartió cómo se ha enfrentado a estos desafíos y construir una carrera que, como reciente logro, tuvo una exitosa participación en el Maratón Lala 2025, donde, pese a las dificultades, logró subirse al podio.

¿En qué momento supiste que correr era tu pasión y que querías dedicarte profesionalmente a esto?

Creo que todo cambió en 2017, cuando por primera vez una mujer lagunera ganó el Maratón Lala. Ahí me di cuenta de que era posible, de que, si ella lo había logrado, yo también podía intentarlo. En ese momento atravesaba una etapa difícil en mi vida: un divorcio y la pérdida de mi mamá por cáncer.

En 2018 decidí mudarme a Zacatecas para entrenar en altura y enfocarme en el alto rendimiento. Sabía que tenía talento, pero en casa tenía muchas responsabilidades como mamá, esposa e hija, lo que me limitaba. Veía cómo corredoras de otras ciudades venían a Torreón y nos ganaban, y pensaba que, si tuviera sus mismas condiciones de entrenamiento, podría competirles de tú a tú.

Esa idea empezó a tomar forma en 2015, cuando corrí mi primer maratón y vi que no estaba tan lejos de las mejores. Quizás eran 20 minutos de diferencia, pero sin entrenar como ellas. Decidí intentarlo por un año y hablé con mi familia. Ya tenía 36 años cuando empezamos a planearlo y 37 cuando me fui. Sabía que no me quedaba mucho tiempo para empezar en el alto rendimiento.

Al llegar a Zacatecas, los primeros meses fueron muy difíciles. No veía resultados inmediatos, me sentía agotada por la altura y el cambio de entrenamiento, y hubo días en los que apenas podía levantarme de la cama. Pensé en regresar, pero poco a poco mejoré, empecé a correr más rápido y a ganar carreras fuera de la ciudad. Así fue como mi carrera deportiva tomó forma.

¿Qué sentiste la primera vez que cruzaste la meta de un maratón?

Sentí que podía haber dado más.

Fue en el Maratón Lala 2015. Mi meta era correrlo en tres horas, pero terminé en 3:03. Esos tres minutos me pesaron mucho. En ese momento no tenía experiencia, no sabía cómo enfrentar los últimos kilómetros y empecé con un ritmo muy conservador pensando que podría acelerar al final, pero no fue así.

En ese entonces, mi entrenamiento era básico: una sesión al día y distancias de 28, 30 o 32 km. Ahora hago hasta 36 km y varias sesiones de 28 o 32, lo que ha hecho una gran diferencia en mi rendimiento.

¿Cuál ha sido el momento más emotivo de tu carrera y por qué?

Sin duda, ganar el Maratón Lala por tercera vez el año pasado.

Ya sabía lo que significaba ganar, pero esta vez fue especial porque llegué con una lesión que me dejó fuera casi todo diciembre y parte de enero. Me quedaban pocas semanas para prepararme, así que estaba preocupada, pero hice lo mejor posible con el tiempo que tenía.

El día de la carrera, cuando me di cuenta de que nadie me alcanzaría y que cruzaría la meta en primer lugar, sentí una emoción enorme. Fue un momento de recompensa por todo el esfuerzo mental y físico que hice para estar ahí.

¿Has pensado en rendirte alguna vez? ¿Qué te hizo seguir adelante?

Sí, de hecho, este fin de semana lo pensé.

Entrené tres meses con la meta de ganar un maratón, tenía la ilusión de convertirme en la primera en ganarlo cuatro veces, pero las cosas no salieron como esperaba. No amanecí en mi mejor día y, además, tenía el peso del compromiso con patrocinadores y medios.

A mitad de la carrera, ya me llevaban bastante ventaja. Pensé en abandonar, pero recordé el lema del maratón: “Rendirse jamás”. Sabía que había entrenado para correr 42 km, no solo 21, y que aún podía luchar. Ver a mi familia en el camino me dio fuerzas. Cuando les dije “Nos vemos en la meta”, me comprometí conmigo misma a terminar.

Al final, alcancé el tercer lugar y terminé mi maratón número 35. Aprendí que, aunque no siempre se gana, siempre se puede superar a uno mismo.

¿Cómo lidias con el dolor físico y mental en los entrenamientos y competencias?

Es cuestión de adaptación.

Un entrenamiento no se trata de llevar el cuerpo al límite todo el tiempo, sino de generar mejoras progresivas. A veces una sesión puede ser muy dura, pero la siguiente semana la misma carga se siente más ligera.

Me enfoco en hacer lo que me toca, sin pensar en si es demasiado o muy poco. Al final, la constancia es lo que marca la diferencia.

¿Qué pasa por tu mente en los últimos kilómetros de una carrera?

Entras en un estado de concentración total, un equilibrio entre esfuerzo y resistencia.

En un maratón, el ritmo es diferente al de una carrera más corta, pero el principio es el mismo: mantener la sensación del esfuerzo sin enfocarte en el tiempo. En los últimos metros, lo único que importa es darlo todo y visualizar la meta.

¿Quién ha sido tu mayor inspiración dentro o fuera del atletismo?

Dentro del atletismo, Laura Galván.

Fuera de él, me inspira la gente que, con su ejemplo, demuestra cómo vivir la vida con pasión y determinación.

¿Qué le dirías a la versión de ti misma que apenas empezaba en este camino?

Que cuide los detalles.

No se trata solo de correr, sino de atender cada aspecto que marca la diferencia en el rendimiento y la recuperación.

Si pudieras definir tu carrera en una sola palabra, ¿cuál sería y por qué?

Consistente.

No soy la mejor, la más rápida ni la más joven, pero me he mantenido en un nivel competitivo durante varios años. La gente me identifica porque hago cosas que ellos también podrían lograr con esfuerzo y disciplina.

Al final, la vida no se trata solo de acumular riquezas, sino de disfrutar experiencias. No siempre ganar significa éxito, a veces perder también te hace crecer.