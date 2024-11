Empoderamiento femenino desde la raíz: de la educación a la acción social con Ninfa M. Gómez

En 2023, su agencia recibió el galardón de plata como Agencia Pequeña del Año a nivel mundial, destacándose no solo por su labor educativa, sino también por su compromiso con la responsabilidad social.

Para mí, el empoderamiento no se trata sólo de aspectos económicos o de no tolerar violencia; es algo más profundo.

Es sobre tener claridad en quién eres, conocer tus derechos y decidir tu camino sin sentirte oprimida, limitada o juzgada. Puedes ser lo que quieras, desde ama de casa hasta científica, pero lo importante es que sea tu decisión y que no te sientas culpable por ello.

El hombre está con su traje, corbata, maletín y tiene toda la pista libre, mientras que la mujer también está vestida ejecutiva, pero tiene obstáculos en su camino: el niño, la ropa para lavar, el súper, etc.

Al llegar a un puesto de poder, implica mucho más tiempo de disponibilidad, como viajar, y cuando un hombre viaja, la casa sigue funcionando. Pero cuando una mujer viaja, la casa se cae. Muchas mujeres dejan de aspirar a ciertos puestos porque no quieren descuidar a sus hijos o su hogar.

En lugar de enfocarnos solo en no permitir la violencia, nuestro enfoque es empoderar a las mujeres para que se eduquen, sean fuertes, y obtengan las herramientas necesarias para evitar caer en la violencia.

Admito que mi mayor reto ha sido entender que no se puede todo al mismo tiempo. Soy muy apasionada y tiendo a comprometerme con muchos proyectos, lo que a veces me genera estrés y ralentiza mi avance.

He aprendido que es importante priorizar, aunque todavía me cuesta porque quiero hacerlo todo: trabajar, hacer ejercicio, estar con mis amigas, avanzar en mis proyectos.

Por otro lado, también está la competencia entre mujeres, algo que quizá no esperábamos y que surge a medida que se abren más oportunidades. Pero creo que todo esto es parte de un proceso evolutivo, y lo importante es aprender a manejarlo para seguir avanzando.

¿Cuál ha sido la mayor crítica que has recibido?

La crítica más grande que he recibido es por viajar mucho. Por la naturaleza de mi negocio, necesito estar en diferentes lugares constantemente, y la mayoría de los comentarios negativos vienen de otras mujeres. Preguntan si mi esposo “me da permiso” para viajar, por qué lo dejo solo, o cómo me atrevo a ir sola a otro país. Me impresiona cómo reflejan más su situación que la mía, mostrando sus entornos y dinámicas.