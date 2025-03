Pablo Múzquiz, promesa del rodeo y campeón nacional juvenil

Es algo muy especial, creo que no muchos lo consiguen y si lo llegan a conseguir, es algo que toma mucho esfuerzo. Y de verdad es un gran orgullo. Te sientes muy satisfecho de haber conseguido algo así, algo muy grande en tu vida.

Sí, lo recuerdo. Fíjate que al principio no quería, se me hacía algo muy peligroso, pero luego fui viendo videos y me entró la confianza. Y así empecé poco a poco. Aunque hubo muchos golpes entrenando. fuimos perfeccionando hasta poder hacerlo bien.