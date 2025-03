Cuatro Ciénegas: un oasis científico donde las mujeres impulsan la ciencia y la innovación

Con una sólida formación en ingeniería química en su natal Colombia , Samanta no solo continuó su camino con una especialización en ciencia y tecnología de alimentos, sino que también cosechó más de cinco años de experiencia profesional en su país, sin embargo, su espíritu inquieto la llevó a emprender nuevos horizontes.

Creo que desde niña. Mis papás son muy académicos y siempre me impulsaron a interesarme por la educación y por aprender. Como todo niño, yo primero quería ser médico, como mi papá, luego pensé en ser ingeniera de petróleo. Pero ya a los 14 o 15 años, dije “quiero ser ingeniera química”. ¿Por qué ingeniería química? Porque esta carrera te permite abordar una gran variedad de campos laborales y muchos contextos en la vida. Por ejemplo, yo en Colombia trabajé en alimentos, trabajé en plásticos, trabajé en asuntos nucleares también. Eh, trabajé en textiles y eso me lo permitió mi carrera.

Quise enfocarme en la alimentación porque es necesaria para la humanidad y me permite buscar fuentes alimentarias saludables. Hay que tener un equilibrio y hay que fomentar los recursos que da la región y usar esas fuentes para otros nuevos alimentos y otras nuevas matrices.

Por ejemplo, mi ficocianina no solamente sirve para alimentación, también sirve como pigmento textil. De los alimentos podemos obtener muchas fuentes para otro tipo de industrias, hasta la energética, como los biocombustibles. Entonces, eso me impulsa a hacer ciencia para eh descubrir qué más pueden los alimentos ofrecernos a la humanidad.

El objetivo de este proyecto era hacer visible a Cuatro Ciénegas no solamente en el ámbito turístico, sino crear conciencia o dar ese impulso para un desarrollo económico. Que es las microalgas como fuente de alimentación.

El Dr. Héctor Ruiz, mi director, envió la convocatoria para este proyecto a Colombia. Él estuvo en contacto con una profesora que tuve en Colombia y quien le pasó la información del CONACYT, que dirige los grupos de investigación y decide qué proyectos son aceptados. Así fue como me surgió la oportunidad de venir a México, a la Universidad Autónoma de Coahuila, para estudiar la maestría.

En la maestría, nos enfocamos en aislar y caracterizar las microalgas, descubrimos que son una excelente fuente de proteínas y carbohidratos, pero en el doctorado decidí profundizar más en una microalga específica. Mi objetivo ahora es optimizar su producción de biomasa, ya que durante la maestría descubrí que tiene un pigmento llamado ficocianina, un pigmento azul rey, muy llamativo, que podría reemplazar aditivos alimentarios sintéticos, ya que no tiene contraindicaciones para la salud y está aprobado por la FDA.

Lo más fascinante es que la ficocianina, que comúnmente se extrae de la espirulina platensis, también está presente en esta microalga de Cuatro Ciénegas. Potenciar la producción de esta microalga significa poder aprovechar un pigmento que, además de ser saludable, es antioxidante, antimicrobiano, anticancerígeno y antitumoral. Yo lo llamo “el santo grial de los pigmentos” porque es eficaz contra tantas condiciones. Además, tiene una propiedad fluorescente que está siendo investigada para su uso como un indicador oncológico. Esto podría revolucionar los métodos actuales para detectar el cáncer, ya que sería una alternativa no radiactiva, menos invasiva y más segura.

Lo que más me apasiona de este proyecto es su aplicabilidad no solo en la salud, sino también en el ámbito de la bioeconomía circular. Para optimizar la producción de microalgas, estamos utilizando recursos alternativos como la cascarilla de arroz, que es rica en carbohidratos y, por lo tanto, ayuda al crecimiento de la microalga. Esto cierra el ciclo, ya que estamos utilizando un residuo de la industria del arroz para fomentar el crecimiento de un recurso natural que podría ayudar a resolver problemas alimentarios.

Este logro ha sido posible gracias al apoyo de mi director, el Dr. Héctor Ruiz, quien también forma parte de la Academia de Ciencias Mexicana y tiene una gran experiencia en investigación. Él, al igual que otros expertos, me animó a participar en el certamen, que busca proyectos de investigación científica con enfoque social, es decir, que puedan beneficiar a la sociedad.

Este proyecto quiere hacer visible esa opción de de alimentación, como también se llama alimentos del futuro. Eran del pasado, pero ya no se usan, hace como mes y medio me llegó la noticia que estaba entre las semifinalistas y hace unos días supe que estaba entre las 25 ganadoras.

Fue una locura completa porque, para ser honesta, no lo estaba buscando, ni se imagina uno que la vida le va a cambiar de esa manera. Pero así son las cosas de Dios.

Este logro fue posible gracias al proyecto que mis directores, el Dr. Héctor Ruiz y la Dra. Rosa María Rodríguez, me propusieron. Yo no conocía Cuatro Ciénegas, y cuando veo este hermoso oasis en medio del desierto, dije, “Sí, claro que le entro.”

No hay estudios muy a fondo de la biodiversidad en cuestión de microalgas. Sí sabemos de la fauna y flora de Cuatro Ciénegas, pero en cuestión de microalgas no está muy bien estudiado. Entonces, la idea era aislar o tomar muestras de agua a ver si encontrábamos.

Me siento muy contenta, yo soy orgullosamente colombiana, pero aparte de eso me enorgullece resaltar el nombre de la universidad de la UAdeC, que me ha permitido crecer en mi carrera profesional, de México y de Saltillo.