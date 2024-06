¡Cuidado con los fraudes! Recomendaciones de Profeco al elegir una agencia de viajes

No obstante, la falta de planificación adecuada a veces conduce a problemas, especialmente cuando no se realizan reservas a través de sitios web oficiales o autorizados para paquetes de viaje .

Sin embargo, ofrecen cambiar de categoría la reserva a cambio de un pago adicional. En otros casos, el cliente ya no puede contactar a la empresa .

La Profeco advirtió que algunas agencias de viajes fraudulentas informan a los consumidores , después de haber pagado por adelantado el paquete, que la reservación fue cancelada o que no hay disponibilidad en el hotel.

Además, es posible identificar una agencia de viajes fraudulenta si te requieren firmar un contrato directamente con el hotel, no te proporcionan un comprobante de tus pagos, carecen de canales de atención al cliente, no detallan los servicios contratados o no comunican las condiciones de cancelación.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Cuándo salen de vacaciones de verano oficialmente los alumnos de la SEP? Esto dice el calendario

La Profeco ofrece consejos para evitar ser víctima de fraudes por parte de agencias de viajes, como verificar la autenticidad del enlace del sitio web, comprobar la presencia de la agencia en redes sociales, preferir sitios locales oficiales y utilizar métodos de pago seguros.

Es importante seguir los anteriores consejos para evitar caer en estafas, provocando que canceles todos los planes para tus vacaciones de verano 2024.