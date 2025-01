Pensión Hombres Bienestar 60 a 64 años en CDMX: requisitos para obtener apoyo de $3,000

Este apoyo económico busca ampliar la cobertura de beneficios económicos para un sector de la población que no estaba incluido en programas sociales similares .

ESTOY INTERESADO, ¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS?

Para recibir la pensión de 18 mil pesos, es necesario que los interesados cumplan con los siguientes requisitos:

- Ser residente de la Ciudad de México;

- Al momento de la inscripción, las personas interesadas deberán contar con 63 años cumplidos; sin embargo, no debe tener más de 64 años y 10 meses;

- No recibir ningún apoyo del gobierno.

¿QUÉ DEBO LLEVAR PARA REGISTRARME?

- Identificación oficial con fotografía;

- Comprobante de domicilio vigente, no mayor a 3 meses, los cuales pueden ser recibo telefónico, predial, agua, luz, gas, contrato de arrendamiento, o constancia de residencia expedida por la Alcaldía que corresponda;

- Acta de nacimiento, será necesaria únicamente si la fecha de nacimiento no es legible en la identificación oficial;

- CURP, se presentará solamente si no es legible en la identificación oficial, no obstante, no es necesario mostrarla si se presenta el acta de nacimiento;

- Llenar la solicitud de ingreso al programa, las cuales pueden obtenerse en los módulos de la Secretaría del Bienestar e Igualdad Social en la CDMX (SEBIEN).

Para ser incluido en el presente programa social, los documentos deben ser entregados en su totalidad en original y copia, estos serán únicamente para verificar la autenticidad de la fotocopia, así que no formará parte del expediente.