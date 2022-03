8M | Mujeres toman el Zócalo de la CDMX durante marcha

Estudiantes, empleadas y activistas marcharon vestidas de color morado, verde y negro con pancartas con las leyendas “Calladita no me veo”, “Estar de suerte ahora, es estar viva”, “Si mañana soy yo, quemen todo”, “Por favor, ya no nos maten”, “Yo sí te creo” y “Feliz va a ser el día que no falte ninguna”.

En la plancha del Zócalo, detrás de las vallas metálicas desde la mañana ya estaban apostadas mujeres policías capitalinas que portaban uniforme antimotines, además de extinguidores.

TE PUEDE INTERESAR: 8M: Manifestantes regalan flores a mujeres policías en marcha de la CDMX

Alrededor de las 15:00 horas, llegó al recinto histórico, en donde despacha y vive el presidente Andrés Manuel López Obrador, un grupo del cuerpo de antimotines de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Marina.