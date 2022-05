Acusan a Moreira de interferir en elección de Hidalgo

Priistas pidieron al ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, que no interfiera en el proceso electoral que se vive en Hidalgo, luego de que recientemente criticara a la candidata Carolina Viggiano y señalara que Julio Menchaca, candidato de Morena, tiene amplias posibilidades de ganar la gubernatura hidalguense.

En una carta firmada por 23 exfuncionarios de Hidalgo y militantes del PRI, señalaron que la elección en Hidalgo la van a definir en las urnas los ciudadanos, por lo que los ruidos ajenos que pretenden interferir en el proceso, chocarán con la inteligencia de los electores.

“Después de años de silencio y tropiezos políticos viene usted a hacer predicciones sobre las elecciones en Hidalgo, pero sólo dejan ver el declive de un político que perdió vigencia por una estela de acusaciones, juicios en tribunales, desgracias y rupturas”, señala la carta.

Acusaron a Moreira de oportunista al atacar a Viggiano, esposa de su hermano Rubén, y señalan que sólo busca la simpatía del partido en el poder para resguardar sus intereses. Aseguran que su apoyo a candidatos de Morena revelan que ya no tiene convicciones políticas y nada más busca sobrevivir.

“Las diferencias familiares no nos incumben y no es ético trasladar esos asuntos a las arenas políticas; no al estado de Hidalgo que vive momentos muy importantes para su vida democrática y que sólo a los hidalguenses nos toca resolver”, concluye la misiva.