Admite AMLO que sistema de salud en México “está muy mal”

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el sistema de salud “está muy mal”, por lo que traerá a médicos de Cuba y de otras nacionalidades, ante la ‘falta de especialistas’ y a las críticas.

“Ahí tenemos un pendiente, esa es una asignatura pendiente, porque está muy mal el sistema de salud pública, ahora no tenemos los médicos en México que necesitamos, ni tenemos los especialistas. Tenemos las plazas en el Seguro, en el IMSS, en Salud, de especialistas, pero no tenemos pediatras, no tenemos los especialistas que se requieren, y los que hay no quieren salir de las ciudades”, explicó AMLO.

Agregó que “vamos a mandar a médicos generales a especializarse al extranjero. Y también, aunque no les gusta a los conservadores, vamos a traer médicos de Cuba y de otros países para que haya atención y no nos falten los especialistas”, el presidente López Obrador.

Fue durante la inauguración de una sucursal del Banco del Bienestar en Ocosingo, Chiapas; AMLO recordó que en esa zona -hace 28 años- se levantó en armas el movimiento zapatista y que hubo enfrentamiento con militares.