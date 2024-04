Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial y ¿fan de Taylor Swift? Estas son sus canciones favoritas

En la cuenta oficial de X del candidato del Movimiento Ciudadano por la Presidencia, Jorge Álvarez Máynez, han estado ‘reviviendo’ antiguos tuits donde se revelan los gustos musicales del presidenciable.

Entre una gran cantidad de canciones destacan las de la famosa cantante estadounidense, Taylor Swift.

“Me traicionó la canción de otra de mis bandas favoritas, los Smashing Pumpkins. Pero mis rolas favoritas, además de Welcome to New York son: 1. Exile (me encanta Bon Iver). 2. Anti-Hero 3. Out of the Woods. 4. Blank Space. ¡Saludos!”, escribió el candidato.

Esto fue en respuesta a una cuenta de fans de la artista, debido a que durante, un ‘En vivo’, Máynez afirmó que le gustó la regrabación de “1989 (Taylor´s Version), es especial una canción.