¿Es una broma? Anuncia Adrián Uribe su incursión en la política mexicana ¿Quiere ser diputado?

Una vez más la delgada línea entre la política y el espectáculo mexicano quedó borrada en una época electoral. Ya que todo indica que Adrián Uribe se une a las celebridades que disputará un puesto político en este proceso electoral.

Fue desde un video en Twitter y su cuenta de Instagram que el conductor del talk show ‘De Noche Pero Sin Sueño’ dio a conocer su ‘salto’ a la política para ‘devolverle algo al país.

De acuerdo a lo que dijo, el excompañero de Consuelo Duval quise hacer este video porque tengo algo muy importante que compartirles. Ustedes me conocen desde hace muchos años por los múltiples proyectos en los que he participado, me han recibido en sus casas y en las calles siempre con una sonrisa, a mí de verdad no me queda más que agradecerles por todo ese cariño que me han demostrado durante este tiempo”, expresó el histrión de 51 años.