Admite Conagua rezago en Acueducto Cuchillo 2 en NL

Sin aceptar una entrevista para responder a la evidencia física y a especialistas, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) sostuvo ayer que el Acueducto El Cuchillo 2 ya inició labores de bombeo, aunque reconoció que los trabajos continúan en esta obra que el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el Gobernador Samuel García dieron por inaugurada el miércoles.

En un comunicado, emitido a las 17:00 horas y en el que no hace referencia a las imágenes tomadas por Grupo REFORMA tras la inauguración, que evidencian que la obra no está terminada, el organismo calificó de “falso” el reportaje y repitió la versión de que “de 7 a 10 días” se llenará el ducto para empezar a surtir al área metropolitana de Monterrey. Pero admitió que el proyecto no está completo, que lleva un avance del 87.7 por ciento.

TE PUEDE INTERESAR: Gobierno de AMLO incumple con descentralización de dependencias; solo logran el 25% de la meta

La Conagua, a cargo del proyecto junto con Agua y Drenaje (AyD) y la Sedena, aseguró en su texto que: El miércoles, AMLO y García encendieron el bombeo, pese a que Grupo REFORMA confirmó el jueves y viernes que Planta de Bombeo Cero ni siquiera tiene los seis tubos necesarios para iniciar la extracción de la Presa El Cuchillo.

“Empezó a fluir agua a través de la línea de conducción que ya está concluida”, a pesar de que el reportaje halló que el ducto tiene grandes secciones sin conectar.

“Es posible constatar que 23 kilómetros de la línea ya se encuentran llenos”, pero el ducto de 93 kilómetros se observó vacío y con personas ingresando para trabajos.

El acueducto estará terminado para diciembre, sin embargo, especialistas y personas involucradas en la obra señalan que el tamaño del retraso hará que se concluya en al menos seis meses más.