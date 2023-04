Afirma Adán Augusto que encabezará las encuestas de Morena

CDMX.- El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto, dialogó con los medios de comunicación en Yucatán, a quienes afirmó que será la punta en los sondeos sobre los favoritos para la candidatura de Morena a la Presidencia de la República.

El responsable de la política interior del país fue cuestionado sobre una presunta división en el Movimiento Regeneración Nacional a los que el respondió: “No me meto en la vida de los partidos y no opino”.

Una reciente encuesta de Massive Caller, compartida el 30 de marzo, indica que el secretario de Gobernación tuvo un repunte en los números y tuvo mejor percepción que los demás aspirantes, al colocarse en la primera posición con un 68.3 por ciento.

El secretario dijo que confía seguir avanzando para ser el elegido en el proceso interno de Morena. “Les voy a sacar ventaja”, dijo Adán Augusto.

El sondeo coloca en primer lugar al secretario, seguido de Mauricio Vila Dosal, del Partido Acción Nacional (PAN) con el 63.4%; el titular de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, con 60%; y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum ocupó la quinta posición con más de 55 puntos porcentuales.

De manera interna, Adán Augusto competiría con Claudia Sheinbaum quien registró un alza del 0.5% respecto a la anterior medición, mientras en el caso del canciller Ebrard se registró una caída de un 1.1%.

LO RESPALDAN

Durante un acto público, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, pidió a sus seguidores hacer trabajo político para favorecer al secretario de Gobernación en su camino por conseguir la candidatura de Morena.

“No me gusta esconder mis cartas. Me gusta ponerlas boca arriba, a los ojos de todos. Y el día de hoy yo vengo a dar mi apoyo a Adán Augusto López. No vengo a esconderme”, dijo el funcionario.

“Y habremos de hacer un trabajo, cada uno y cada una de nosotros, porque Adán Augusto es un hombre de conocimientos y sentimientos, porque Adán Augusto es un hombre con visión social, porque Adán Augusto hace suyas las reformas y las políticas del señor presidente, porque Adán Augusto está preparado para recibir ese gran legado del presidente y darle continuidad en el futuro de la historia de México”, añadió el mandatario.