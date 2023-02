Monterrey, Nuevo León.- El gobernador de Nuevo León, Samuel García, declinó que el tema del agua sea un impedimento para la instalación de Tesla en la entidad.

El mandatario del estado respondió brevemente sobre el asunto tras un evento que tuvo este viernes. La instalación de la armadora de autos eléctricos ha causado controversia entre el gobierno federal y el estatal, encabezado por el emecista.

“Vamos a trabajar con Tesla de la mano para que puedan ir aclarando y comprobando que no utilizan agua de consumo humano”, dijo.

Mencionó que el agua que utiliza la armadora de autos eléctricos es tratada y en una cantidad mínima.

Además, reveló que Nuevo León tiene 3 mil litros de agua trata para proporcionar y la empresa de Elon Musk solo requiere menos de 100.

“Así que yo no le veo ningún problema al tema del agua”, aseveró.

El mandatario del estado comentó que está en la mejor disposición de tratar el tema con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien ha declarado que la “megaplanta” no es idónea en Nuevo León por la falta de agua y que su gobierno no daría el permiso si no es factible el proyecto.

“No lo he podido visitar, pero yo estoy dispuesto cuando él me diga; creo que viene al estado”, dijo.