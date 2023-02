El día de hoy, en la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador habló sobre las negociaciones de la planta de Tesla en México.

Mencionó que se va a tener una comunicación muy pronto con Tesla, porque le importa mucho que se invierta en el país, porque significa la creación de empleos, pero quiere cuidar el territorio, no destruirlo, garantizar que no le falte agua a la gente, porque el pueblo debe estar siempre por delante.

Agregó que es posible que se invierta en un lugar donde haya agua, que haya espacios para el crecimiento urbano, por qué no solo es agua para las plantas, el asunto es que cualquiera inversión implica más población, más servicios, calles, drenaje, transporte público.

“No es crecer por crecer, que sea un desarrollo sustentable o que haya crecimiento con bienestar, todos los empresarios extranjeros ya son muy sensibles y tienen una dimensión social, cívica y ambiental”, expresó AMLO.

Añadió que en el caso de la pretensión de poner la planta en Monterrey, que se acaba de padecer una crisis por falta de agua, porque no hay agua y además no hay agua en Nuevo León por qué ha habido mucho crecimiento, como se tiene mucha inversión y ha llegado mucha gente y ha crecido la zona metropolitana de Monterrey y eso ha significado un mayor consumo de agua y por eso se está atendiendo el problema de manera urgente para que no sea tan severa la sequía este año y que de tiempo de terminar el acueducto de El Cuchillo, con eso se resuelve el problema por cinco años.

