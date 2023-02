‘Ahora ya sabemos que el PRI y el PAN caminan de la mano y no les importa la democracia’: AMLO sobre la marcha contra el Plan B

Añadió que quieren un gobierno de ricos y no les importa el pueblo, porque eso es en esencia lo que significa la democracia. Y que desde luego, lo de la manifestación de ayer, se encuentra en este propósito de enfrentarnos porque no quieren la transformación del país.

“Engañaban que eran distintos el PRI y el PAN y ahora ya sabemos que no es así. Ya caminan juntos agarrados de la mano. También sabemos que tienen sus intelectuales orgánicos, que los apoyan la mayoría de los medios de información. Que en el sentido estricto, no les importa la democracia, sino que quieren es que continúe el predominio de una oligarquía”, expresó AMLO.

Agregó que quieren seguir robando, quieren regresar por sus fueros, quieren seguir manteniendo en la marginación y en el olvido a la mayoría de los mexicanos, empobreciéndolos.

“Formamos parte de dos agrupamientos, distintos y contrapuestos. Y esto ayuda mucho. Como estrategia, ellos utilizan la mentira de que se quiere afectar la democracia en México. Cuando ellos son en esencia antidemócratas. La mayoría de los dirigentes son unos mapaches electorales”, afirmó el mandatario.

Asimismo, comentó que la mayoría han participado en los gobiernos anteriores y han sido defensores de los fraudes electorales, han formado parte de la corrupción en México, han pertenecido al narcoestado, que como ha quedado de manifiesto con lo de García Luna.

“Cuando dicen que el INE no se toca, lo que ellos quieren es que no se toque la corrupción. Los privilegios no se tocan, el narcoestado no se toca. Tienen todo el derecho de manifestarse, ayer hubo saldo blanco”, expresó AMLO.

Aseguró que asistieron 80 mil personas, máximo 100 mil. Pero todavía muy pequeñas para lo que representa el potencial conservador en México. Y afirma que los simpatizantes deben ser como 25 millones de ciudadanos.