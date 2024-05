‘Votar es de chingones’: el boom social contra el abstencionismo

Fue una noche del 2021, tras dormir a su hija, que Laura Garza empezó a esbozar ideas en las servilletas. No tenía claro el logotipo, ni el eslogan, pero sí el objetivo: vencer al abstencionismo.

“En la pandemia me regresé a vivir en Monterrey y pensé en qué momento se tomó la decisión hace seis años para caer en este abismo, pues en muchas áreas, no en muchos aspectos sociales políticos económicos de salud y ahí fue cuando me entró una desesperación... y pensé ¿cómo puedo cómo podría yo sumar?, ¿cómo hacer reaccionar a la gente y decirles que tenemos que salir a votar para que no se gane la mayoría en el Congreso?”, relató en entrevista para VANGUARDIA.

Continúa: “Una noche después de dormir a mi niña, me fui a la cocina y empecé a echar mis métodos creativos. Empecé a sacar frases, a cuestionarme y preguntarme qué quiero y junté las palabras”.

Decidió integrar la palabra chingar, que es característica del mexicano y en cualquier parte del mundo, lo primero que se dice es eso: “que el mexicano es un chingón”.

Aunque los comicios electorales son casi cada año para renovar los diferentes cargos públicos, estos procesos democráticos no son populares en Coahuila.

Por ejemplo, uno de los años más críticos se vivió durante la pandemia, el 2020, cuando se llevó a cabo la renovación del Congreso local. Aunque el INE y el IEC indicaron que existían las condiciones para participar, el abstencionismo fue de casi el 60 por ciento.