Al borde de las lágrimas, AMLO defiende a sus hijos...’me da mucho orgullo que resistan’ (video)

“Acerca de mis hijos yo tengo la ventaja, si se puede decir así, de que hemos sido espiados durante muchos años desde que ellos estaban pequeñitos, desde que empezamos a hacer oposición en Tabasco, nos costo trabajo conseguir escuelas para que los inscribieran ya se pueden imaginar las que hemos pasado, ellos saben de que desde niños hemos tenido carros de vigilancia en frente de nuestra casa, ellos han visto como cuando el movimiento en defensa del petróleo allá por 1995 o 96 yo traía orden de aprehensión, me metieron como 11 delitos, entonces para obligarme a que yo me amparara o fugara”, reveló López Obrador.

AMLO dijo que se sintió amenazado por el gobierno local de el entonces gobernador de Tabasco, Roberto Madrazo, quien según sus palabras, mandó que helicópteros sobrevolaran su casa.

“Pasaban helicópteros en ese entonces del Cisen, estaba Tello en el Cisen, y Roberto Madrazo de Gobernador, entonces se quedaban los helicópteros encima de la casa”.

El mandatario quebró su voz al hablar de la situación y agradeció a Lourdes Galaz y a Carmen Lira quienes lo ayudaron a sacar a sus hijos de su casa.

“Le agradezco mucho a Lourdes Galaz y a Carmen Lira que los fueron a buscar, a mis hijos no”, expresó el mandatario mientras contenía las lágrimas y tomaba aire.

AMLO finalizó su conferencia reconociendo el orgullo de que sus hijos han resistido las críticas y que no hayan ejercido un cargo público durante su gestión.

“Entonces ya ellos saben que es esto, me da mucho orgullo que resistan y se han portado bien aunque saben de que una cosa es lo familiar y otra cosa el servicio público, lo saben perfectamente, mientras yo he sido dirigente ellos no han ocupado un cargo, por que ese es el acuerdo que tenemos, sabemos muy bien, agradezco al creador de que no pintan para ser como el hijo de José María Morelos, que tuvo un hijo, Juan Nepomuceno Almonte que se volvió traidor y se pasó al bando de los conservadores, eso es todo”, finalizó.

La familia del presidente de la República ha estado ‘bajo el reflector’ luego de que su hijo, José Ramón López Beltrán, fue exhibido en un reportaje relacionado con la ‘Mansión del Bienestar’.

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y LatinUs publicaron un reportaje en el que José Ramón López residió, junto con su esposa Carolyn Adams, en propiedades de lujo.

AMLO tiene cuatro hijos, tres son de su matrimonio con Rocío Beltrán Medina: José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso López Beltrán. Y Jesús Ernesto, el menor de todos, es producto del lazo matrimonial con la historiadora Beatriz Gutiérrez Müller.