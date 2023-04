Alerta experto caída de cobertura de vacunación infantil

CDMX.- Fortino Solórzano, pediatra infectólogo del Hospital Infantil de México Federico Gómez, señaló que antes del 2020 los porcentajes de vacunación infantil superaban 90 por ciento; sin embargo, luego cayeron a alrededor de 75 por ciento de cobertura.

En una entrevista para La Jornada el especialista indicó que existe una recuperación en el sector, pero no se ha llegado a los niveles prepandemia.

“El último informe que tenemos, en los niños menores de un año de edad, aproximadamente 30 por ciento de ellos no recibieron ninguna dosis de vacuna, lo cual es un peligro, pero si contemplamos a aquellos que al cumplir el año de edad tienen esquemas incompletos este porcentaje de faltantes se duplica”, detalló el doctor.

Este problema no es único de México, justo en esta semana el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) emitió el informe “Estado Mundial de la Infancia 2023. Para cada infancia, vacunación” en el que da cuenta sobre el desplome a nivel global.

De acuerdo con el reporte, en el año 2000 había 22.3 millones de niños y niñas con cero dosis de vacunas; en 2010 la cifra bajó un 15.4 y con la pandemia en 2021 subió a 18.2 millones.

“Uno de cada cinco niños y niñas no ha sido vacunado o no ha recibido todas las inmunizaciones y uno de cada cinco no tiene ninguna protección contra el sarampión”, detalla.

El documento subraya que en 2021, en el caso de América Latina y el Caribe, había 2.4 millones de niños con cero dosis de vacunas y subvacunados, es decir, con esquemas incompletos.

El investigador de ciencias médicas, Fortino Solórzano, dijo estar confiado que los procesos de inmunización contra el covid-19 puedan ser un empuje para que los padres apliquen a sus hijos todos los biológicos que contempla la cartilla nacional de vacunación.

El experto mencionó que cuando la población se vacunó contra el SARS-CoV-2 “buscábamos evitar la muerte”, hospitalización o secuelas, y es este el mismo criterio que se debería tomar con enfermedades como la tuberculosis, poliomielitis, hepatitis B, sarampión, rubeola e influenza.