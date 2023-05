Alista AMLO reunión con representante de Joe Biden

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó en su conferencia matutina que este martes 2 de mayo tendrá una reunión con una funcionaria del Gobierno de Estados Unidos para plantear un mecanismo ordenado de migración hacia este país.

El jefe del Ejecutivo no precisó el nombre o cargo de quien representará al presidente Joe Biden durante el encuentro y aprovechó su discurso para recomendar a los migrantes que no tomen riesgos ante el inminente fin de la política conocida como Título 42 en Estados Unidos.

“Ahora aprovecho para decirlo, como se termina un decreto, concluye, un decreto sobre migración en Estados Unidos. Muchos están diciendo ahora es el momento de llegar a EU y si me das tanto de dinero yo te llevo. No, decirle a los migrantes no se arriesguen”, pidió a la comunidad migrante.

“En lo migratorio, desde que llegamos al gobierno, pero desde antes, hemos venido planteando que la migración tiene que ser optativa, no forzosa”, declaró.