Alista Xóchitl Gálvez denuncia contra AMLO, Hacienda y la UIF por filtración de datos personales

“Como no me encontraron dinero mal habido durante la administración pública, ahora se van contra mi vida empresarial”, lamentó. Asimismo, en una conferencia de prensa en Tlaxcala, retó a López Obrador a presentar pruebas sobre sus acusaciones.

“No se va a atrever porque no la tiene, porque no tengo un ilícito, no tengo como jefa delegacional una obra mal otorgada, al contrario, demolí 15 inmuebles porque violaban el uso de suelo”.

TE PUEDE INTERESAR: Prensa extranjera ve a Xóchitl Gálvez como una opositora interesante de frente a las elecciones del 2024

Xóchitl también aprovechó para señalar que AMLO está enojado con ella por no aceptar sumarse a su gabinete en 2018: “El enojo del presidente es que no acepté y en ese entonces no creían que yo era parte de la oligarquía, no creían que yo era una mujer corrupta”.