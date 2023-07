Medidas del INE limitan mi libertad: AMLO

“Cómo es que no voy a advertirle a la gente que hay una pandilla de rufianes, que quieren de nuevo tomar el gobierno para saquear y mantener el abandono a la mayoría de los mexicanos”, subrayó.

“¿Por qué no lo voy a decir?, eso es lo más profundo, pero vamos a esperarnos, hay que tenerle confianza a la gente”, cuestionó López Obrador.

Pese a aceptar que no hablar del proceso, el jefe del Ejecutivo arremetió contra el bloque opositor y afirmó que sus adversarios actúan de manera descarada, como en los tiempos de Vicente Fox, con una estrategia publicitaria queriendo engañar a la gente.

“No, no, no, si no es el origen, es la honestidad, no es de dónde venimos o cómo hablamos, sino sí hemos sido consecuentes o no en la vida, si hemos actuado con rectitud y honestidad”, agregó.

Para finalizar el tema López Obrador señaló que México necesita gobernantes honestos y no “gente hipócrita” que solo tiene preocupación por lo material. “Acomplejados que tienen que vivir colmados de atenciones, lujos y privilegios, eso está en cuestión básicamente”, puntualizó.