¡Maravillosa jugada!... Así fue como AMLO rechazó notificación sobre Xóchitl Gálvez y podrá seguir hablando hasta agosto

La Presidencia de la República, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, rechazó recibir la notificación del Instituto Nacional Electoral (INE) respecto a la restricción de abordar en sus conferencias mañaneras el tema del proceso de selección de candidato del Frente Amplio por México (PAN, PRI y PRD) así como de la aspirante Xóchitl Gálvez; el argumento, que por vacaciones en Palacio Nacional, no había nadie del área jurídica que pudiera recibir la notificación.

Debido a esta situación, los representantes del INE entregaron la notificación a las áreas de Comunicación Social y el Centro de Producción de Programas Informativos Especiales (Cepropie) para que acate las medidas y no realice comentarios electorales.

“Siendo las once horas con cero minutos, me constituí en el domicilio ubicado en Pze de la Constitución S/N, Centro Histórico de la Cdad de México Centro, Cuauhtémoc, 06066 Ciudad de México, con el fin de notificar el oficio INE-UT/06319/2023, acuerdo de fecha trece de julio del año en curso, y acuerdo ACQYD-INE-131/2023 dictado por la Comisión de Quejas y Denuncias de esta Instituto, dirigido al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a través de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, al estar en el lugar indicado por las desprendes de la nomenclatura del mismo, procedí a entrevístame con una persona del sexo masculino, complexión regular, de aproximadamente treinta y cinco años de edad, quien omitió mencionar su nombre, y quien dijo ser el personal de seguridad del Palacio Nacional y a quien hacerle saber el motivo de mi visita me manifestó: ‘No señor ya no le puedo dar acceso ya que por el periodo vacacional no se encuentra nadie laborando en todo palacio nacional’”, de acuerdo con el reporte de Julio Mauro López Reyes, funcionario notificador adscrito a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaria Ejecutiva del INE.

Se detalla que el personal de seguridad agregó que “ninguna área que tenga que ver con jurídico está laborando, solo la parte cultural que nada tiene que ver, y pues no te puedo dejar ingresar porque al área que tu vas tiene restringido el paso, salió el aviso en el diario oficial mira tómale foto para que se las muestres, ahí deberían de haber checado para que no dieras la vuelta”, se lee en el documento.

En consecuencia, López Reyes se comunicó vía telefónica con Edgar Aguirre, abogado de la Consejería Jurídica, a quien le comentó lo sucedido, ante lo que el abogado reaccionó: “si entiendo, pero nosotros estamos de vacaciones y aun si van no los dejaran ingresar a palacio porque se queda como área restringida, y aun si otra área estuviera trabajando, no te recibieron porque ahora todo es por oficialía de partes para más control y está cerrada”.

El 26 de junio, la Comisión de Quejas del INE también le ordenó no involucrarse en el proceso electoral que está por iniciar en septiembre, pues estaría violando los principios de neutralidad e imparcialidad a los que está obligado, sin que haya atendido la exigencia.

Previamente, el 31 de mayo, el Diario Oficial de la Federación publicó que la Consejería estaría de vacaciones del 14 al 31 de julio, por lo que se suspendían todos los procedimientos, incluidas “notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitudes de información o documentos y medios de impugnación”.

“Se ordena al Presidente de la República se abstenga bajo cualquier modalidad o formato, de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones, o señalamientos sobre temas electorales, en especial respecto de aspirantes a algún cargo o fuerzas políticas, ya sea de forma positiva o negativa, cuidando que su actuar se encuentre ajustado a los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad”, acordó el INE el jueves pasado.

En su conferencia mañanera del lunes, López Obrador advirtió que mientras el INE no envíe la notificación a la Presidencia de abstenerse de hablar de temas electorales, seguirá exhibiendo lo relacionado con Xóchitl Gálvez.