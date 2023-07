Alista Xóchitl Gálvez nueva queja ante el INE contra AMLO

“Criticaba que los presidentes de la República opinaran sobre sus opositores, los perseguían, y ahora él me persigue a mí, no acató esa resolución del INE; estoy metiendo una queja el día de mañana temprano a primera hora”, expuso.

“El INE ya emitió medidas cautelares, el presidente debe dejar de hablar, tanto de sus corcholatas como de la oposición, eso es algo que va a pasar, pues no sé qué diga el INE. ¿El presidente está dispuesto a usar todo su poder en mi contra?, pues yo creo que sí, yo creo que ya lo demostró, no tiene la posibilidad de detenerse cuando siente que está en riesgo”, añadió.

Xóchitl Gálvez aseguró que el presidente la ataca porque no le dan las cuentas y por eso hace públicas las obras que tiene con sus clientes privados “que no tienen vela en el entierro”.

“Parece que en el fondo lo que le da coraje es que a la gente le vaya bien, entonces inventa, porque el presidente inventa, hace uso de su poder como jefe de Estado al acceder al SAT, a mis cuentas, porque solamente el SAT tiene acceso a mis cuentas, las hace públicas”, mencionó.

La legisladora reiteró que ningún hombre la puso en la carrera presidencial como afirma el presidente. “Fue una decisión mía (...) no me lleva un hombre, me lleva mi mérito”, sostuvo.