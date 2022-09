AMLO aclara que oficina ‘desordenada’ es de ‘Laurita’, su secretaria

“En una de esas estaba yo hablando con el general en la oficina de Laurita, que es su escritorio -yo no podría trabajar sin Laurita - entonces por eso su despacho está así. Ella tiene teléfono porque es parte de lo más cercano, de lo más íntimo. Resulta que tiene libros, tiene expedientes porque ese es su trabajo, ahí le llegan todos los oficios, informes, y además me guarda mis textos, los libros. Entonces en una de esas estoy ahí y sacan: ‘Miren el desorden’. No, es que es bastante trabajo y además también cuando uno escribe, cuando uno tiene mucho trabajo, pues tiene uno papeles” , apuntó AMLO.

Además, AMLO comparó ese despacho con el lugar de trabajo del escritor mexicano Carlos Monsiváis: “Conocí por primera vez la oficina de Carlos Monsiváis. Unos gatos arriba del escritorio. Y escuchando música, y a mano empieza a escribir, y con la música, y me dice... Miren eso. Y me dice... Pero no están los gatos, a ver, pon, pon... No se veía, por los papeles. Uno de los mejores escritores en la historia de México y de los más solidarios, y comprometidos con los movimientos sociales, con la diversidad, con todos los movimientos”, explicó el Presidente.