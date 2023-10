AMLO busca acuerdo de buena vecindad con Cuba, Venezuela y países de Centroamérica; invita a presidentes a hablar sobre migración

Reconoció los múltiples muertes de migrantes en el territorio mexicano, esto debido a la trata de los migrantes quienes intentan cruzar hasta la frontera con Estados Unidos.

El presidente de México dijo que busca tratar sobre la manera en que las naciones de donde emigran los habitantes puedan garantizar trabajo y bienestar para así disminuir que dejen sus naciones.

AMLO señaló que esperan que informen sobre los riesgos a los que están expuestos los migrantes, pues los traficantes de personas sólo piden el pago para garantizar llevarlos hasta un punto cerca de la frontera con Estados Unidos.

“Tenemos que buscar la unidad y no se tiene derecho de excluir, no se puede hablar de una cumbre de las Américas si no participamos todos. Aprovecho para informar que vamos a llevar a cabo el día 22 de este mes una reunión de presidentes y cancilleres de países vecinos que estamos enfrentando el fenómeno migratorio. Nos vamos a reunir, los estoy invitando para reunirse en Palenque, Chiapas, el 22 de octubre. Estoy invitando al presidente de Ecuador, de Colombia, presidente de El Salvador, de Honduras, el primer ministro de Belice, presidente de Guatemala, de Venezuela, de Haití, Cuba, Costa Rica y de Panamá. Porque son los países que tienen más injerencia en todo lo relacionado con la migración, porque son sus pueblos, sus habitantes de estos países los que están emigrando o en el caso de Costa Rica, el nuestro, el caso de Colombia, pues son países por donde pasan los migrantes y sí ha crecido mucho la afluencia migratoria, el flujo migratorio”, dijo el presidente López Obrador.

El presidente celebró que el número de personas mexicanas que intentan cruzar a los Estados Unidos es menor en comparación con las otras nacionalidad sumadas. Entre las nacionalidades que suman son la cubana, haitiana, venezolana, nicaragüense, entre otras.