Tren Maya generará hasta 100 años de desarrollo, asegura AMLO

Aseguró que ya no hay marcha atrás en la transformación, por lo que vaticinó que los corruptos no regresarán.

Definió que el proyecto ferroviario no se limitará a propiciar el desarrollo . Permitirá además la sincronía entre el pasado y el presente: adentrarse en el esplendor de las antiguas culturas mayas y, a la vez, profundizar en el conocimiento de las generaciones herederas y que hoy habitan la región.

“El tren nos va a ayudar a reactivar la economía, a que haya empleo, a que haya bienestar, y de esto puede vivir mucho tiempo la gente, las nuevas generaciones (...) Esto es para 50 (años), medio siglo, un siglo, esto le va a dar vida al sureste. No sólo es reconocer lo que hicieron los mayas en la antigüedad, sino estar pensando también en el pueblo de nuestros días, por eso es muy importante lo que se está haciendo” .

La historia de estas culturas, dijo, no sólo se conoce por los glifos o códices, además de que hay muy poca evidencia documental. De ahí que se preguntó: “¿Cómo es que podemos imaginar y reconstruir el pasado? Pues a partir del conocimiento de lo que son las comunidades mayas de ahora, lo que ustedes saben que han heredado”.

Antes, el antropólogo Huchim Herrera solicitó apoyos y presupuesto para garantizar la integridad y el futuro de Uxmal. Pidió en particular la expropiación de la tierra, que desde hace décadas ha pertenecido a la familia Barbachano, que también era dueña de los terrenos donde se alza otra joya del mundo antiguo maya, Chichén Itzá, y los vendió en 2010 al gobierno de Yucatán.

A esas palabras, López Obrador respondió: “Ya hay cosas que son irreversibles, que ya no tienen marcha atrás. Ya esto que se echó a andar no se va a detener, no van a poder detenerlo, porque ya la gente ha tomado consciencia”.

Refirió que siempre hace hincapié en que lo más importante es el cambio de mentalidad entre la ciudadanía.

“Y eso es lo que está sucediendo en nuestro país. ¡Imagínense que regresen los corruptos! ¿Ustedes creen que eso pueda pasar?”, a lo que de inmediato los especialistas y otros invitados presentes respondieron a coro: ¡Nooooo!

“¡Claro que no!”, secundó el mandatario. “¿Quién va a querer eso? Nadie. Entonces, no nos preocupemos, Huchim, va a haber fondos hacia adelante para seguir trabajando”.

