AMLO difunde miedo a las mujeres para manifestarse en el 8M y no resuelve sus demandas

Andrés Manuel López Obrador afirmó que las mujeres que preparaban la manifestación del 8M, son títeres de grupos conservadores que quieren hacerle daño a su gobierno.

Cuando sólo en enero del 2022, 75 mujeres fueron víctimas de feminicidio y el año pasado se registraron más del doble de mujeres asesinadas que en 2015.

De acuerdo con Carlos Loret de Mola, en su columna publicada por VANGUARDIA, AMLO y su jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, infundieron mensajes de miedo para disuadir la asistencia a la manifestación, diciendo que habría violencia y terror. Pero eso no detuvo a 75 mil mujeres que llenaron el Zócalo.

TE PUEDE INTERESAR: Del tamaño de la valla es el tamaño del miedo

Así mismo, en los minutos previos a la manifestación, Martí Batres, secretario de Gobierno de la CDMX, atizó el fuego, tuiteando que mujeres policías aseguraron un conjunto de cohetones que llevaban algunas personas embozadas para introducirlas a la marcha.

Menciona que del tamaño de la valla es el tamaño del miedo, rezaba una de las consignas en la marcha del martes 8 de marzo. Nunca mejor dicho. Andrés Manuel López Obrador ha levantado dos vallas de proporciones mayúsculas con respecto a las mujeres en este país.

La primera, física, real, una valla “alta y fuerte” como la describió AMLO, que protege Palacio Nacional y ya se hizo costumbre los 8 de marzo. Las mujeres la convirtieron en un gigantesco lienzo, en un espacio en blanco para plasmar frases, fotos de mujeres asesinadas, desaparecidas. La convirtieron en el espacio de expresión que el gobierno ha intentado limitarles a toda costa: “México Feminicida”, en letras gigantes frente a la puerta Mariana de Palacio Nacional.

Concluye Loret afirmando que la segunda valla, es la inaccesibilidad de AMLO. Ya que para él no existe el movimiento feminista.

No existe una legítima demanda. No existe una legítima demanda. No escucha sus voces. No vio los ríos de mujeres pidiendo seguridades básicas. Para él, las mujeres son parte de una corriente con un objetivo único: desestabilizarlo.