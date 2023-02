Esta mañana, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, invitó al ex mandatario de la nación, Felipe Calderón Hinojosa, a su conferencia para que hable sobre el caso del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien fue declarado culpable de corrupción y narcotráfico, y se comprometió a que si acude, no se le hagan preguntas.

“Entonces estamos esperando la aclaración. Es más, aquí está la tribuna, lo invito aquí a que nos explique su relación con García Luna”, planteó este martes en el salón de la Tesorería de Palacio Nacional.