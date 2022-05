AMLO justifica militarización de aduanas, algunos ‘hacían su agosto’

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador justificó la entrega del control de todas las aduanas del País a los militares, al asegurar que había quienes “hacían su agosto”.

El Mandatario federal afirmó que hay resistencias en contra de esa decisión pues hay detrás años de prácticas corruptas.

“Está más que demostrado que hacían su agosto y dominaba, imperaba la corrupción, no estoy hablando que todos los servidores públicos sean corruptos, hay gente honesta, pero sí hay estas reacciones”.

El Jefe del Ejecutivo señaló que no estaba dispuesto a dejar las aduanas en manos de los Gobernadores.

“Ya no, los actuales no, pero antes era ‘estas me corresponden a mi y yo voy a proponer’, y los sistemas de vigilancia. Había un contrato de cámaras porque era una robadera completa, hacían la faramalla que con sistemas modernos de detectaba el robo y había que comprar drones y cámaras, lo que pasaba con el huachicol, robaban en eso, por lo general esos equipos ahí quedaban, echándose a perder porque no les interesaba”.

“Era el moche por la compra de los equipos, pero además, si se instalaban los equipos, se subcontrataba o subrogaba el servicio a una empresa que manejaba las cámaras”, criticó.