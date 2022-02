AMLO llama ‘informante’ de EU a Denise Dresser; entonces Obrador también lo fue, responde

Denise Dresser respondió a las acusaciones que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) realizó en su contra, en las cuales aseguró que la académica fungió como “informante” para el gobierno de Estados Unidos.

Fue durante la conferencia de prensa matutina de este 22 de febrero cuando el mandatario recordó las filtraciones realizadas por WiliLeaks que señalaban las visitas realizadas por Dresser a la embajada de Estados Unidos para, presuntamente, aportar información interna del país.

“Son los cables de la información secreta y ahí en esos cables que tienen que ver con México aparecía que la señora Denise Dresser iba a la embajada de Estados Unidos a informar”, señaló López Obrador.

Asimismo, comentó que no le sorprendería que la también escritora y columnista continúe con su postura contra la Cuarta Transformación (4T), mucho menos que se dé a conocer su pertenencia al grupo opositor liderado por Claudio X. González y María Amparo Casar.

Finalmente, lamentó que el gobierno estadounidense siga con estas prácticas. Además, expresó su molestia con algunos periodistas que no han mostrado su respaldo a esta organización mediática “porque en sentido estricto no son periodistas y no enfrentan al poder opresor”.

Debido a estos señalamientos, Denise Dresser afirmó que las declaraciones fueron “calumnias”, por lo que publicaría una carta pública para refutar las aseveraciones. El documento fue compartido casi 12 horas después desde sus redes sociales.

En esta misiva de dos cuartillas, la profesora del ITAM recordó que no es la primera vez que López Obrador asegura que es una informante del gobierno de Estados Unidos, así que decidió explicar la visita realizada a la embajada que quedó publicada en WikiLeaks el 16 de junio de 2006.

De acuerdo con Dresser, quien destacó que varios integrantes de la 4T también aparecen en este tipo de cables, mencionó que en su visita a estas instalaciones, la cual se dio por una invitación para hablar sobre las elecciones federales de aquel año, sólo aportó información “conocida, publicada y pública”, como lo hizo en otras embajadas.

“Transmitir información sobre eventos en los que se analizan temas de interés es parte de las tareas diplomáticas, y las embajadas de México en el extranjero también lo hacen”, detalló Dresser.

