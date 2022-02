AMLO “no entiende que no entiende”, contesta Denise Dresser sobre Pedro Salmerón

“Yo no encabecé una campaña de linchamiento. Desde hace dos años he acompañado a mujeres, algunas de ellas mis exalumnas que tuvieron la valentía de denunciar”, afirmó.

“Tan no reconoce las acusaciones de acoso sexual o las minimiza (que) le ofrece darle un puesto en Palacio Nacional como su historiador de cabecera a Pedro Salmerón que es no entender que no entiende”, señaló.

“El martirio de ser mujer y de operar dentro de un sistema judicial donde no hay perspectiva de género, donde no se te cree. Donde una denuncia de acoso no es tomada con seriedad, donde no es investigada o sancionada”, afirmó.

Además, criticó que AMLO, desde la presidencia, reproduce el lenguaje estigmatizante en el que se les dice a las mujeres que cuentan su historia “no les creo”.

La periodista recordó que no es la primera vez que el mandatario defiende a uno de sus cercanos por denuncias de violencia sexual.

Recordó que en el caso de Salgado Macedonio sí existían denuncias ante las autoridades judiciales y aún así “ahí está cogobernando Guerrero, acusado pero impune”.

Por otra parte, Denise Dresser aseguró que la “renuncia” de Salmerón a la embajada de Panamá es un triunfo para las mujeres que se organizaron y lucharon para que esto pasara.

“Aunque se le haya dado un puesto a Salmerón en Palacio Nacional, lo que ha ocurrido demuestra la fuerza, la capacidad, la inteligencia del movimiento feminista liderado por muchas jóvenes que están dispuestas a enfrentarse al presidente”.

Esto a pesar de que, cuando el hombre denunciado es amigo del presidente y ha sido protegido una y otra vez desde el poder, lo que convierte la exigencia de una denuncia formal en “un atajo y una coartada”.

Sin embargo, el movimiento feminista no se va a callar y termina diciendo “no van a contar con la comodidad de nuestro silencio”, aseguró.

