‘AMLO manchó el nombre de mis hijos al decir que eran consumidores y les faltaba amor’: madre de dos estudiantes de medicina asesinados

En medio de la conmoción por el trágico asesinato de seis estudiantes de la Universidad Latina en Celaya, la madre de dos de las víctimas, Fabiola Mateos Chavolla, ha salido en defensa de la memoria de sus hijos, desmintiendo categóricamente las declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien vinculó el crimen con el consumo de drogas.

En una conferencia matutina desde el Palacio Nacional, AMLO expresó que el asesinato de los jóvenes estaba relacionado con el consumo de drogas, declaraciones que han provocado indignación entre los familiares de las víctimas y la sociedad en general.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién miente?... FGE Guanajuato asegura que jóvenes asesinados en Celaya fueron plagiados en balneario; niega versión de AMLO

MADRE DE JESÚS Y FABIÁN OROZCO SEÑALA A AMLO DE REVICTIMIZAR A SUS HIJOS

Fabiola Mateos Chavolla, madre de Jesús y Fabián Orozco, los dos jóvenes identificados entre las víctimas, ha salido al paso de las afirmaciones del presidente, señalando en entrevistas con diversos medios que los exámenes toxicológicos realizados a los cuerpos de los fallecidos han demostrado que ninguno de ellos consumió drogas.

“El señor habló sin elementos, los revictimizó, no entiendo cómo la máxima autoridad de esta nación hace eso. Con todos los elementos en la mano, puedo decir que se les hizo el examen toxicológico a mis hijos y al resto de los jóvenes que desgraciadamente perdieron la vida, y salió negativo. Ninguno de los jóvenes que iba en ese carro tiene rastros de que en algún momento hayan consumido algún tipo de droga”, declaró Mateos Chavolla en una entrevista con Azucena Uresti para RADIO FÓRMULA

La madre de los jóvenes también expresó su consternación por las afirmaciones de López Obrador, subrayando que sus hijos se dedicaban exclusivamente al estudio y que no tenían antecedentes de consumo de drogas. “López Obrador aseguró que mis hijos eran consumidores, cosa que no es cierto. Lo único que hacían era dedicarse a estudiar y nada más. Yo creo que no hubieran podido con una carrera tan difícil como lo es la medicina si hubieran sido consumidores”, afirmó en una entrevista con Claudio Ochoa Huerta para Latinus Diario.