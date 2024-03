AMLO no busca intermediarios en diálogo con familiares de los 43 normalistas

LA PAZ, BCS.- En su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció que el senador Ricardo Monreal se ofreciera como intermediario para retomar el diálogo con los padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.

Sin embargo, el presidente mencionó que lo que él busca es hablar directamente con las familias porque no quiere intermediarios y tiene confianza en los padres de los normalistas.

En su conferencia de prensa mencionó que en el caso de Vidulfo Rosales, abogado de los padres, es una persona a la que no le puede tener confianza por promover que tiren la puerta de Palacio Nacional como ocurrió días atrás.

“Con todo respeto a mi compañero, hermano Ricardo Monreal y a cualquier otro intermediario lo que yo quiero es hablar directamente con los padres de los muchachos porque no le tengo confianza a los intermediarios”, mencionó el presidente.

“Ya lo he dicho varias veces, no le tengo confianza a los abogados, imagínense si le voy a tener confianza a un abogado que va a promover que tumben la puerta de Palacio y lleva unos tiradores con piedras y l mismo tiempo dice que quiere diálogo (...) No quiero intermediarios”, expresó el presidente.