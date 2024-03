AMLO y Presidencia obedecen al INE, ‘bajan’ entrevista con periodista rusa

Esta mañana, en las ligas de la plataforma de videos por Internet, tanto de Presidencia como en el canal del jefe del Ejecutivo, ya no está alojado el material de la entrevista con la comunicadora de Canal Red, y ahora solo aparece la leyenda: “Video no disponible. Este video es privado”.

Ahora solo aparece el avance donde hay extractos de la entrevista en ambos canales de YouTube.

Ayer, la Comisión de Quejas y Denuncias del órgano electoral señaló que en esa entrevista el titular del Poder Ejecutivo manifestó expresiones a favor de la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum.

Dijo que convenció a un sector de la población para que vote por la 4T e hizo juicios negativos de la oposición, por lo que le concedió seis horas para editar dichos comentarios o eliminarlos tanto de los canales oficiales en YouTube como en redes sociales.

Aunque, declaró improcedente bajar el contenido de las plataformas de Canal Red —emisora vinculada al político español de izquierda, Pablo Iglesias—, por tratarse de una expresión de actividad periodística, ni de la cuenta de X del presidente, porque no se encontraron las expresiones denunciadas.

Ayer jueves, al ser informado de esta decisión del INE, López Obrador acusó “censura” del órgano electoral y adelantó que impugnará esta decisión ante el Tribunal Electoral.

“Acaban de resolver en el INE que nos van a bajar una entrevista que nos hizo una periodista española de origen ruso, Inna. Todavía no nos han notificado. Ya parezco abogado huizachero del Poder Judicial. ¿No es así? ‘Mientras no te notifiquen...’. Es una buena entrevista que me hizo esta periodista Inna. Se ha visto mucho en México y se ha visto mucho en España. Y porque hablamos de lo que me pregunta y ahora resulta que quieren que la baje. ¡Censura!”, señaló el mandatario en la mañanera de ayer que se realizó en Mexicali.

Se le hizo ver que la resolución apuntaba por las expresiones que hizo sobre Sheinbaum, a lo que el mandatario reviró:

“Pues es que ella me pregunta (...) No hablamos de eso. Está bastante vista la entrevista porque hasta lo comento, me dejó como un limón exprimido, porque me preguntó de todo, sí. Pero ahorita me están informando que ya la censuraron, nada más que podemos acudir al Tribunal, ¿verdad? Sí, se va a recurrir. Sí, y nos va a dar tiempo, ya tácticas dilatorias, o sea, ya estamos igual. ¡Qué barbaridad!”.

