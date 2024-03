Acusa Salgado Macedonio al INE de estar en su contra

CDMX.- El senador del Movimiento Regeneración Nacional y candidato a repetir cargo en la Cámara Alta para el periodo 2024-2030, Félix Salgado Macedonio, acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de actuar en su contra.

Desde Huamuxtitlán el legislador destacó el paquete de reformas presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero y los programas sociales del Gobierno Federal.

“Yo soy medio candidato, no soy candidato completo. Mi compañera Betty Mojica es la compañera candidata a senadora y ella es diputada local, solicitó licencia para irse de candidata a senadora”, explicó.

“Y yo soy senador, yo iba a pedir licencia para hacer campaña de donde dice la legislación federal y el INE; no puedo pedir licencia para separarme al cargo y hacer campaña para el mismo cargo”, mencionó el legislador.

“Dicen: ‘no se puede, tú tienes que ponerte a trabajar, cuando tengas sesión, ahí tienes que estar sin faltar, y cuando tengas Comisiones en el Senado, también ahí tienes que estar. Y si no estoy, me da ‘cran’, ya ven que el INE me trae ganas”, añadió el senador Salgado Macedonio.