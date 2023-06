AMLO se dice preparado ante eventual “embestida jurídica” en recta final de mandato

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este jueves que está preparado ante una eventual “embestida jurídica” o una campaña de desprestigio en su contra en la recta final de su mandato.

“Estoy preparado, tengo experiencia, estoy entrenado, ya me lo han hecho, y el pueblo me ha sacado a flote”, respondió el mandatario al ser cuestionado sobre el tema en su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, donde aseveró que en el bloque opositor están los mismos personajes y grupos que lo desaforaron en 2005, cuando todos los partidos se unieron en su contra acusándolo de no respetar un amparo.

Recordó que para el desafuero “se unieron todos, como ahora: el PRI, el PAN” y dijo que su objetivo era que no apareciera su nombre en la boleta electoral.

“Al final, como fui candidato, (el expresidente Vicente) Fox decidió que por ningún motivo iba a ser yo presidente y se unió con los mismos de ahora”.

López Obrador señaló que el bloque opositor “ya está dando línea” a intelectuales orgánicos y medios de comunicación y que incluso está recurriendo a difundir encuestas “cuchareadas” y fabricadas para posicionar a su aspirante a la presidencia, cuyo nombre, reiteró, dará a conocer el lunes o el martes. Sin embargo, acotó que sus adversarios “son tan obvios, predecibles, evidentes, que puede ser que cuando yo les diga ya va a ser de dominio público”.

“Son muy obvios. Es el mismo bloque de siempre y piensan que van a engañar a la gente, al pueblo. No, van a fracasar, porque la gente quiere la transformación, ya fue mucho de abusos de poder”, declaró.

El tabasqueño se refirió a un grupo de abogados que ha presentado amparos contra las obras prioritarias de su gobierno, como el Tren Maya, y señaló que se trata de litigantes que forman parte de un “andamiaje que se formó durante el periodo neoliberal”.

Este grupo, añadió, asesoró a Xóchitl Gálvez -que busca la candidatura presidencial de la oposición- para conseguir el amparo con el que, dijo el presidente, “quería hacer campaña aquí” a la mañanera.

López Obrador señaló que esto demuestra que “esta señora tiene mucha fuerza en los de arriba. Tiene muchísimo jale en la oligarquía, con los fifís o los aspirantes a fifís”.

Añadió que Santiago Creel, otro de los aspirantes a la postulación presidencial del bloque opositor, “puede sentirse fifí” porque su familia tiene “abolengo oligárquico del porfiriato”.

Dijo no tener información de que Arturo Zaldívar esté relacionado con el despacho de abogados mencionado.

Con información de La Jornada