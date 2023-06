‘Segalmex es el caso de corrupción más escandaloso y el único que hemos enfrentado’: AMLO

El día de hoy, Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina habló sobre el caso de Segalmex.

Mencionando que es el caso de corrupción más escandaloso y el único que se ha enfrentado durante su gobierno. Y como no quiere que quede ninguna mancha, por qué este gobierno no permite ni tolera la corrupción, ni la impunidad.

“Somos distintos, no pertenecemos a los neoliberales o a los neoporfiristas, cuyo distintivo principal ha sido la corrupción. Y no queremos que esto se quede sin ser aclarado completamente. Nos dolió mucho este fraude, cuando nos informaron. Di la instrucción de inmediato de que se presentara la denuncia en la Fiscalía, desde el inicio. Y me dolió por qué se trata de un sistema que creamos para establecer los precios de garantía, que se crearon durante el gobierno del General Cárdenas, y luego se eliminaron”, expresó.