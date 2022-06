Artista denuncia que usaron su imagen sin autorización para los baños del AIFA

Samantha es quien aparece con pintura corporal posando como Catrina en los muros del sitio, y dijo en un video que se siente “ muy vulnerable y triste ”, ya que la sesión de fotos se dio con engaños por las personas que la fotografiaron, pues el proyecto para el que modeló inicialmente le dijeron que no recibiría ni un solo peso por su colaboración y accedió pues era una “modelo en formación” .

Y ahora “resultó no ser así, se aprovecharon de mí y de mi inocencia, de mi tiempo, de mi yo en ese momento, para vender esas fotos”, dijo la artista. Ahora resulta que “no tengo derecho a nada, ni siquiera me preguntaron si yo estaba de acuerdo a ser expuesta de esa manera”, ya que aparentemente no le dijeron que era para los muros del aeropuerto,

Las imágenes actualmente son exhibidas en uno de los 36 sanitarios en el aeropuerto inaugurado hace apenas unos meses.

El Agrupamiento de Ingenieros del AIFA, encargado del diseño y la construcción de la nueva base aérea, determinó que los 36 sanitarios de la terminal de pasajeros tuvieran una temática que exaltará las tradiciones, historias, lugares y personajes nacionales. El Mayor Arquitecto de la Secretaría de la Defensa Nacional, Raúl Miranda Ruvalcaba, explicó en enero de este año que “no se trata de crear espacios culturales, como museos, sino son una muestra, una pequeña ventana a lo que es México”.