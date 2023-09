Asegura Riva Palacio que sólo el gobierno de EU conoce el misterio de Ayotzinapa

La Agencia entregó un paquete de las conversaciones interceptadas al gobierno y en septiembre The New York Times hizo público un extracto de alrededor de 23 mil mensajes.

“Vamos a ver, porque siempre está lo del debido proceso y hay que solicitar también permiso a los padres. Nosotros no tenemos ningún problema. Yo soy partidario de la transparencia, no me gusta que se utilice el debido proceso como pretexto para no dar información, para ocultar información”, refirió López Obrador en su mañanera de esa fecha.

Aunque el tabasqueño se comprometió al inicio de su gobierno a resolver la desaparición de los estudiantes, a poco más de un año de concluir su administración sigue en deuda con los padres de los normalistas, quienes al igual que en la gestión de Enrique Peña Nieto, están “insatisfechos y molestos con los resultados”.

Aunque para Riva Palacio la situación es todavía peor que con Peña Nieto.

EL CASO ESTÁ PEOR QUE ANTES, ¿POR QUÉ?

Este martes se cumplen nueve años de la desaparición de los 43 normalistas, y para el periodista Raymundo Riva Palacio el caso está peor de como lo dejó Enrique Peña Nieto, pues en el anterior sexenio los criminales estaban siendo procesados y hoy son aliados del Gobierno Federal.

El analista advierte que los criminales se han vuelto testigos colaboradores para inculpar al ejército del crimen.

“En el sexenio pasado se persiguió a los criminales y los metieron a la cárcel, aunque salieron todos porque un juez en Tamaulipas determinó que habían sido torturados”, refiere el analista.

Uno de esos aliados del sexenio lopezobradorista es Gildardo López Astudillo, “El Gil”, jefe de los sicarios de la banda Guerreros Unidos en Iguala, uno de los “principales perpetradores” de la desaparición de los normalistas, según el subprocurador de Derechos Humanos.