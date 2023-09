Ayotzinapa: Defiende AMLO al Ejército y asegura que desconfianza es infundada

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió al ejército de las acusaciones hechas por los padres de los normalistas de Ayotzinapa e insistió en que se “ha entregado toda la información” sobre la desaparición por lo que la desconfianza hacia ellos es infundada.

Este miércoles, López Obrador sostuvo una reunión con los padres de los 43 normalistas, quienes le reclamaron que la Sedena negó documentos sobre la investigación al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y le exigieron entregar la información faltante.

TE PUEDE INTERESAR: ‘El Presidente ha protegido mucho al Ejército’, padres de Ayotzinapa inconformes con reunión de AMLO

“Nosotros hemos estado entregando toda la información, la Secretaría de la Defensa ha entregado toda la información, pero los padres insisten en que falta información”, afirmó el mandatario además de señalar que “no tiene fundamento” la desconfianza hacia el ejército.

Los padres también acusaron al Presidente de proteger a las Fuerzas Armadas, por ello, hoy, durante la conferencia de prensa, informó que pidió a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) hacer una revisión de toda la información que tenga sobre la desaparición de los jóvenes y, de ser el caso, entregar la que falte.

El mandatario también se comprometió a proporcionar un expediente a cada uno de los padres sin “documentos testados”.

“Quiero entregarle el lunes a cada uno, a cada padre, a cada madre un expediente... nada de documentos testados o con renglones tachados o borrados, no, no, no, completo, o sea, de todo lo que se tenga”, aseguró.