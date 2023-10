Asegura Xóchitl Gálvez que tienen la estrategia ganadora

“Aquí inicia la reconciliación entre partidos políticos y ciudadanos. Vamos a buscar una gran reconciliación nacional, porque nos tiene que quedar claro que no podemos entender esto son los partidos, pero los partidos no pueden lograr esto sin los ciudadanos” , dijo en un evento convocado por la organización ciudadana Unid@s.

Frente a liderazgos del Frente Amplio y organizaciones no gubernamentales afirmó que la contienda apenas comienza y la alianza opositora conformada por el Partido Revolucionario Institucional, Acción Nacional y el de la Revolución Democrática, está más unido.

“Aquí no vamos a poder competir con el gobierno, con sus millones, porque tienen un chingo de dinero (...) tienen muchos millones para comprar encuestas”, denunció. Sin embargo, pidió a sus simpatizantes: “no se me depriman, ni se me apachurren”, dijo la legisladora a sus simpatizantes.

“Yo sé que hay mucha gente que le gusta hacer las cosas ‘a lo wey’, pero a mí no. A mí me gusta estudiar, analizar y hacer una estrategia. Eso se llama planeación y estrategia, y tenemos lista la estrategia, y es una estrategia ganadora. Y es una estrategia que va a recuperarle la confianza a los mexicanos y la certeza de que esté país ya cambió”, añadió.

Gálvez afirmó que la “corcholata”, en referencia a Claudia Sheinbaum, quiere ganar antes de competir y afirmó que “esto no es una dictadura”, se trata de una democracia en la que los ciudadanos serán quienes tomen la decisión.

Xóchitl Gálvez recordó que cuatro meses atrás la gente se preguntaba que en dónde estaba la oposición y aseguró que está presente el bloque opositor.