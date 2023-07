Así fue el asalto masivo en Cumbres de Maltrata en la autopista Puebla-Orizaba... ‘venimos huyendo de asaltos con rifle’ (video)

Sobre lo ocurrido, Caminos y Puentes Federales (Capufe) simplemente catalogó los ocurrido como un “incidente de evento delictivo”, etiquetando a su vez a la Guardia Nacional como responsable de brindar seguridad al tramo carretero.

De acuerdo con testigos, los delincuentes portaban armas de fuego con las que intimidaron a sus víctimas, los sacaban de los vehículos y tras obtener objetos de valor siguieron caminando “muy quitados de la pena, impunes”, describió uno de los choferes a los guardias que llegaron después del atraco.

Los choferes señalaron que ya no oponen resistencia, pues si lo hacen terminan golpeados o muertos. “nos golpean con las armas y nos dicen que si queremos vivir, que no los veamos a la cara o que no nos quedemos con teléfonos o con dinero, que todo lo entreguemos”.

A través de redes sociales, uno de los automovilistas denunció el salto masivo, “esta carretera solamente es de un solo sentido hacia arriba. Venimos huyendo todos los coches en sentido contrario por el tema de asaltos con rifle”, dijo el denunciante.

Después del atraco, la policía intentó buscar a los maleantes, pero ya habían escapado.