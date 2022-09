Aumentó el homicidio culposo de mujeres

CDMX.- Durante los últimos tres meses de este año -junio, julio y agosto- los homicidios culposos de mujeres repuntaron.

En junio de este año se registró un aumento de 34% al documentar 344 víctimas contra 256 del mismo mes de 2021; en julio fue de 32%, que registró 326 contra 246 delitos de julio del año pasado, y en agosto de 22%, al pasar de 321 a 263 del mismo mes del año anterior, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Las entidades federativas con el mayor número de víctimas de este ilícito en enero-agosto son: Guanajuato, con 332; Estado de México, 189; Jalisco, 178, y Michoacán, 168.

Los homicidios dolosos de mujeres en junio de este año registraron un incremento de 40%, al pasar de 282 delitos contra 201 del mismo mes del año pasado; en julio se documentó un aumento de 6%, al pasar de 240 a 227 víctimas de julio de 2021 y en agosto de este año hubo una disminución de 2%, al pasar de 266 víctimas a 271 en el mismo mes del año pasado.

Los estados que ocupan los primeros lugares de enero-agosto son: Guanajuato, con 259; Michoacán, 194; Baja California, 191; Estado de México, 171, y Chihuahua, 135.

Los feminicidios en junio mostraron un incremento de 4%, al pasar de 86 ilícitos a 83 del mismo mes del año anterior; en julio hubo una disminución de 20%, al pasar de 56 a 70 víctimas del mismo mes del año anterior y en agosto registró un descenso de 38%, al pasar de 67 a 109 de agosto del año 2021.

Las entidades con el mayor número de ilícitos en los ocho meses de este año son: Estado de México, 93; Nuevo León, 70, y Veracruz, 49.

María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), conformada por 42 organizaciones de la sociedad civil, comenta que en los homicidios culposos se supone que no hay dolo, porque estas muertes violentas se cometieron por un accidente, como, por ejemplo, en casos de intoxicación.

“Sin embargo, los estados que reportan este incremento son entidades de mucha violencia... de facto, la autoridad está obligada a que toda muerte violenta debe ser investigada como un feminicidio, porque hay muchos accidentes que tienen dolo.

“Llaman la atención los estados más violentos... la disminución en el feminicidio no se puede leer, sería absurdo decir que disminuye cuando nos enfrentamos a que la autoridad no quiere acreditar el delito o tiene resistencia o tardan en decir que el caso todavía está en investigación y realmente no lo pone en la estadística”, considera Estrada.